Fanesi fa le carte al derby: "Sarà una bella partita"

"Sarà un derby sentito da entrambe le squadre". Max Fanesi che nella stagione 1990-’91 lasciò la Samb per passare all’Ancona, analizza così il big match del Del Conero. "Si giocherà -aggiunge- in uno stadio importante al cospetto di una società blasonata e ad una squadra forte. Ci sono quasi tutti i presupposti per una bella partita. Il quasi è riferito al fatto che i tifosi della Samb non potranno seguire essere presenti. Manca sempre qualcosa quando in partite di questo topo, così come nella gara di andata o in quella con il Teramo c’è l’ assenza dei supporters avversari".

La Samb si troverà di fronte una formazione ferita dal 3-2 di Recanati che ha intenzione di fare lo scalpo alla capolista. Un’Ancona costruita in fretta e furia dopo le vicissitudini estive ma che occupa il quinto posto in classifica. "Lo scorso anno -dice Fanesi- la Samb si è costituita il 10 agosto e siamo arrivati quarti e sembrava che fossimo retrocessi. Ad Ancona hanno capito la situazione anche se stiamo sempre parlando di una piazza e di una tifoseria esigente. Il diesse Tamai ha assemblato una squadra di tutto rispetto, bene allenata da Gadda uno dei tecnici più esperti della categoria e che ha individualità importanti come Alluci e l’ex Martiniello. Una formazione da prendere con le pinze. Ha le armi per mettere la Samb in difficoltà".

Eusepi e compagni come dovranno affrontare i dorici? "Non deve snaturare quelle caratteristiche -risponde Max Fanesi- ma sfruttare le caratteristiche che l’hanno portata al primo posto con dieci punti di vantaggio sulle seconde. Si sta facendo di necessità virtù a causa di infortuni e squalifiche ma questa rosa ha dimostrato tutto il suo valore. Il pregio dell’undici di Palladini è quello di portare a casa anche partite sporche. Dopo quest’incontro ci sarà la sosta. L’occasione giusta per tirare il fiato per poi ripartire per il rush finale. Abbiamo dieci punti di vantaggio sulle seconde e non dobbiamo pensare a questo ma mettere in campo un impegno ed una concentrazione massimale. Palladini è un maestro in questo - conclude Fanesi - con la rosa che ha dimostrato grande maturità".

Ieri pomeriggio classico test in famiglia al Ciarrocchi. Unici indisponibili per il derby con l’Ancona gli infortunati Candellori e Zini.

Benedetto Marinangeli