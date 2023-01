Fanesi: "Tre finanziamenti per strade e percorsi green"

Abbiamo intervistato il sindaco del comune di Castorano, Graziano Fanesi, al quale abbiamo chiesto di tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso e i propositi per quello appena iniziato.

Sindaco Fanesi, com’è andato l’anno appena trascorso e che cosa devono aspettarsi i cittadini di Castorano per l’anno che verrà?

"Per quanto riguarda le opere pubbliche abbiamo ottenuto tre importanti finanziamenti: per il rifacimento di Piazza Giacomo Leopardi, che prevede anche la ristrutturazione del piazzale davanti la scuola, che verrà trasformato in un parco, inoltre il rifacimento di via Belisto, via Dei Piceni, via Po (in località Rocchetta), abbiamo anche finanziato un percorso naturalistico, lungo Lama-Tose, un percorso con panchine, dove si potrà tranquillamente camminare o andare in bicicletta e godere di un ambienta suggestivo e incontaminato. Presto termineremo anche il campo polivalente di Rocchetta, che prevede un calcio a 5, pallavolo e tennis, auspichiamo di finire gli interventi a maggio. Stiamo ultimando anche i lavori del Campo Fiera a ridosso del Comune, che sono stati realizzati dalla ditta Eco Services. Il 12 dicembre sono iniziati i lavori per la scuola, la demolizione del vecchio edificio, al suo posto verrà realizzato una nuova struttura capace di ospitare gli allievi dell’asilo e della primaria. Entro il 2023 verrà completato anche il progetto che vede la costruzione del marciapiede sulla Salaria, che collega la frazione di San Silvestro di Castorano a Colli del Tronto, località Cementisti. Un’opera che permetterà di mettere in sicurezza quel tratto di strada. Abbiamo sistemato e implementato l’impianto di illuminazione pubblica, convinti che possa garantire non solo maggiore sicurezza anche stradale".

Sindaco, dal punto di vista culturale, che cosa ci può dire?

"Abbiamo mantenuto il concorso ‘Scrivere per la musica’, che rappresenta un fiore all’occhiello, inoltre garantiamo tutti le iniziative, grazie anche al contributo di tutte le nostre associazioni".

Sindaco, che augurio si sente di fare alla sua cittadinanza?

"Auguro ai cittadini di tornare a vivere serenamente, superando la pandemia. Nei prossimi anni sarà fondamentale tornare a vivere il territorio e tessere quei rapporti fondamentali tra amministrazione e cittadini. È vero, che quelli che viviamo sono tempi difficili: l’economia a pezzi. Essere ottimisti però è un dovere, non solo per noi, ma soprattutto per quelli che verranno dopo di noi".

Maria Grazia Lappa