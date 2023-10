Fanfulla avanti così, Breno ora servono punti

Con la vittoria contro i pascoliani della Sammaurese il Guerriero del Fanfulla ha conquistato la terza vittoria nelle ultime quattro gare del girone D del campionato di serie D. Il campionato è comandato dalla corazzata Ravenna a quota 17 punti e i bianconeri del direttore sportivo Vito Cera inseguono a quota 14 preceduti da Imolese e Victor San Marino. Dopo l’ottava giornata è un bel colpo d’occhio per i lodigiani che ringraziano Premoli e Souto per il successo per 2 a 1 di domenica e che ora si preparano dopo la prima gioia raccolta alla storica Dossenina per giocare sempre agli ordini di mister Omar Albertini contro il Certaldo nella trasferta di domani per il turno infrasettimanale. Il Fanfulla dovrebbe confermare il 3-5-1-1 che ha fruttato equilibrio difensivo nella fase di copertura e reti nelle sortite offensive, capitalizzando i tre tiri nello specchio della porta avversaria con due marcature e attuando bene anche la tattica del fuorigioco con due circostanze che hanno fermato i tentativi avversari.

Nel girone C il Breno dopo lo scivolone interno con il Portogruaro (0-1) è invece in trasferta domani pomeriggio nel padovano a Campodarsego. "Abbiamo -commenta mister Stridi fatto un primo tempo sotto il profilo della cattiveria al di sotto delle nostre capacità: siamo stati lunghi, non siamo riusciti ad accorciare sugli esterni avversari, non è una nostra caratteristica e l’abbiamo pagata. Inoltre siamo rimasti in inferiorità numerica, perdendo il giocatore che ci doveva dare un qualcosa di più davanti, considerate anche le assenze. Chi ha giocato non ha comunque demeritato: nel secondo tempo abbiamo giocato da grande squadra. Ripartiremo da questo secondo tempo sotto il profilo del carattere, della cattiveria agonistica e della voglia di conquistare la salvezza".

Luca Di Falco