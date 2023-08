Fango all’Agraria, arrivano le opere di pulizia

Fango all’Agraria, la replica della Picenambiente e del comune non si è fatta attendere. La società partecipata risponde alla segnalazione dei consiglieri Traini e Bagalini, che protestavano per lo stato di degrado delle strade del quartiere, ancora sporche dopo più di due settimane dal nubifragio che ha bloccato l’intera città: Picenambiente, nel rispedire al mittente la reprimenda, espone ciò che intende fare nei prossimi giorni per ripristinare il decoro. "Il 7 agosto – recita la nota - a seguito dei rilevanti e irregolari sversamenti di detriti terrosi provenienti da campi agricoli privati la zona dell’Agraria e la ‘zona Gronchi’, sottostante la Salaria, sono state interessate da un evento alluvionale che ha prodotto un’invasione di fango. Nello stesso pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo, e il giorno dopo Picenambiente è intervenuta per avviare il complesso e lungo intervento straordinario di rimozione dell’enorme quantità di fango. Erano stati concordati, con il comitato di quartiere Agraria, due step di ripristino: il primo, urgente, per la rimozione del fango dai marciapiedi, e un primo passaggio di rimozione del fango dalle strade. Un secondo intervento straordinario è da effettuarsi entro fine mese con un più accurata pulizia del residuo, attraverso una operazione di lavaggio dalle strade dei residui ancora presente. Come concordato con il comitato, in questa settimana abbiamo avviato il secondo intervento per rimuovere i residui".

Nel concreto, il lavaggio delle strade verrà effettuato dal 28 agosto al 1° settembre: nei giorni scorsi, in tal senso, sono stati apposti i cartelli di divieto di sosta per il passaggio dei mezzi programmato per martedì prossimo. "Vorrei far notare – commenta Capriotti - che i primi investimenti di questa amministrazione sono stati per due quartieri di Porto d’Ascoli. Il primo proprio per l’Agraria, e precisamente per via Ugo La Malfa, dove ad ottobre inizieranno i lavori di urbanizzazione che dovevano essere effettuati da anni e che per tanto, troppo tempo, sono stati ignorati". La somma investita nel rifacimento delle infrastrutture raggiunge i 480mila euro. "L’altra somma che abbiamo messo in campo è per la riqualificazione del marciapiede nord di via Mare – conclude il vicesindaco - in questo caso i lavori dovrebbero partire fra settembre e ottobre, assieme a quelli per il sottopasso. L’anno scorso abbiamo riasfaltato 5 chilometri di manto stradale cittadino: di questi, 2,5 appartengono alla Salaria, e un’altra importante opera di ripristino è stata eseguita lungo via Sgambati. Per quanto riguarda la carenza di manifestazioni, invito a vedere i numeri che ha fatto il ‘San B. Sound’ al campo ‘Mandela’. Poi, per carità, si può sempre migliorare, ma chi soffia sul fuoco del campanilismo è bene che faccia approfondimenti, prima di parlare".

Giuseppe Di Marco