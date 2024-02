Fango nei tubi, disagi nella zona di Cabbiano-Valentino

Rotto per l’ennesima volta l’impianto idrico in zona Cabbiano-Valentino, tubi delle case intasate dal fango. Brutta disavventura per alcune famiglie, costrette a subire innumerevoli disagi. L’acqua o meglio il fango ha inondato le loro case, i loro tubi, mandando in tilt i sistemi di purificazione e sporcando ogni cosa. "Nessuno ci ha informato – hanno dichiarato indignati alcuni residenti –_di quanto stava accadendo e qualcuno ha persino bevuto l’acqua, se di acqua si può parlare, tanto è sporca di fango, ma la cosa peggiore è che ci siamo rivolti al numero della Ciip e dopo due telefonate ci hanno persino buttato il telefono in faccia, oltre al danno anche la beffa. L’acqua è un servizio pubblico di primaria importanza, i servizi si pagano, regolarmente, non è questo il modo di trattare gli utenti. Tanti sono stati i disagi patiti per questo gravo disservizio". Da tempo viene posto l’accento, anche a livello comunale, sulla necessità di rifare una conduttura idrica nuova, che ormai compie 60 anni e che fa acqua da tutte le parti creando non pochi problemi.