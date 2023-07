Fania Pozielli per Librarsi

Domani alle 21.30 sotto le Logge di piazza Peretti, paese alto di Grottammare, nuovo appuntamento di ’Librarsi’, rassegna culturale promossa dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Lido degli Aranci. Ospite della serata Fania Pozielli, che presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo ’La vendetta delle innocenti’ Interverrà Teodorico Compagnoni, docente di Antropologia culturale e storia delle religioni. Chiara Sebastiani si occuperà delle letture e dei dialoghi. "E il mio terzo romanzo, un libro che narra la vicenda di due donne che, a distanza di duecento anni, vivono la stessa tragica esperienza – racconta Fania Pozielli – Il libro lancia un messaggio positivo: sfruttare l’esperienza tragica della violenza per spingere le donne, e non solo, a non soccombere alla forza bruta, a denunciare e scegliere la via della giustizia e della ragione".