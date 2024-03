Fare il giro del Piceno col bicchiere

‘Piceni: calici, cibi e arte per scoprire l’enoturismo’. Nel corso di Tipicità Festival è stato ufficialmente presentato il circuito di 14 tappe rientrante nell’ambito di Enoturismo Marche, dalla vigna alla tavola. Si partirà domani con la prima di una fitta serie di tappe che si susseguiranno fino a fine maggio. L’appuntamento andrà in scena al Vecchio Gelso di Ortezzano in compagnia delle birre proposte da Il Mastio, Matenano e Prima Pietra. Sabato 16 appuntamento ai Laghi Santarelli di Morescoe il 22 alla cantina antisociale di Petritoli, con un menù tipico abbinato ai vini di Macondo, San Bartolomeo e Crocevia.