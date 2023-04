Farfalla d’oro a Offida È tutto pronto per la 30esima edizione

Tutto è pronto per la nuova edizione 2023 della "Farfalla d’Oro", la rassegna canora per bambini che si svolgerà il 24 aprile al teatro Serpente Aureo il 24 aprile con inizio alle 21. L’evento, giunto alla 30esima edizione, è stato organizzato dal Comitato "La Farfalla d’Oro" presieduto da Sabina Premici in collaborazione con l’amministrazione comunale di Offida, la Pro Loco, l’Istituto Musicale "Giuseppe Sieber", il Corpo Bandistico "Città di Offida". Il ricavato della serata sarà devoluto a due associazioni benefiche: ‘Il Sole di Giorgia’ e la sezione dell’Avis locale. Alla manifestazione canora è abbinata anche il premio simpatia de ‘Il Resto del Carlino. Dieci i brani in gara: Edoardo Mancini 8 anni con ‘Un bambino Terribile’, Chiara Peroni 3 anni e Tommaso Perozzi 4 anni con ‘Bambinissimi papà’, Azzurra Acciarri 9 anni ‘Marcobaleno’, Angelica Gonzalez Paz 11 anni –‘Due nonni innamorati’, Emma Huda 7 anni ‘Un attimo di respiro’, Francesca Carosi 9 anni ‘La nonna di Beethoven’ Antonella Toro 11 anni ‘Come un aquilone’, Carlotta Pasquali 8 anni ‘Scuola rap’, Nicoletta Merlonghi 8 anni ‘Messer Galileo’ e infine Eleonora Poli 7 anni e Marta Lupi 9 anni ‘Ma chi l’ha detto’. Durante la serata verrà conferito il premio Farfalla d’Autore a Carolina D’Angelo- nata ad Offida, che attualmente vive a Bologna, dove scrive libri per bambini e ragazzi. Sarà presente la libreria Mondadori di San Benedetto che metterà a disposizione per la vendita i libri di Carolina D’Angelo. La serata sarà presentata da Mauro Moretti e Marica Cataldi, mentre l’intrattenimento sarà curato dal Mago Alex e i volontari del Sole di Giorgia. Gli organizzatori promettono tante novità durante la serata.

m.g.l.