Farfalla d’oro, iscrizioni al via

Al via le iscrizioni per la Farfalla d’oro, rassegna canora per bambini giunta alla sua 31esima edizione a Offida. Il comitato organizzatore ‘Farfalla d’oro’ ha promosso il primo incontro per il coro, che si terrà il 6 ottobre alle 18, nel salone polifunzionale de Beato Bernardo. La manifestazione è una delle più importanti nel suo genere del centro Italia alla quale partecipano cantanti in erba provenienti da ogni parte della penisola. Durante la serata viene consegnato anche il riconoscimento ‘Farfalla d’Autore’, che viene conferito a personaggi del Piceno che si sono contraddistinti ciascuno nel proprio ambito. Alla rassegna canora è abbinato anche il premio Simpatia offerto dal Carlino. "Vi aspettiamo in tanti – hanno detto gli organizzatori – per vivere questa magica esperienza musicale!". Per maggiori informazioni è possibile contattare il 333-4737186 oppure il 339-6524575.