Fari accesi su San Domenico: "L’arte va salvata dal degrado"

"Bisogna salvare l’arte dal degrado". Sono le parole del presidente della sezione Ascoli di ’Italia Nostra’ Gaetano Rinaldi, che propone un uso alternativo dell’ex convento di San Domenico e invoca un’urgente valutazione delle condizioni dello stabile e delle opere al suo interno: la proposta mira alla realizzazione, all’interno del convento, del ’centro di studio e documentazione della pittura di Carlo Crivelli e dei Crivelleschi’.

In che condizioni si trova attualmente il convento?

"Il problema è che per un certo periodo il convento è stato abbandonato perché pericolante, e quindi chiuso al pubblico. Purtroppo però molti vandali sono entrati liberamente e non sappiamo quali e quanti danni abbiano arrecato. Non riusciamo a sapere lo stato degli affreschi e neppure se sotto gli intonaci fatiscenti ci siano altre opere, cosa che reputo fondamentale scoprire. Stiamo ancora cercando di capire, nello specifico, la condizione dell’antico refettorio, dove speriamo che alcuni affreschi siano ancora recuperabili. Sono stati realizzati da Nicola di Ulisse, un pittore di Siena che nel 1470 è stato ad Ascoli per 7 mesi e qui ha realizzato buona parte degli affreschi, opere di grande valore".

Dunque si tratta di un luogo di grande valore artistico, saprebbe quantificarlo?

"Oltre al refettorio con gli affreschi di cui parlavo, il convento aveva tante altre opere d’arte che purtroppo sono in gran parte andate, vendute all’estero per lo più. In particolare nella chiesa del convento c’erano addirittura tre opere di Carlo Crivelli: 2 polittici molto importanti, uno dei due è il ’Demidoff’, che attualmente si trova nella National Gallery di Londra. C’erano opere di pittrici veneziane e anche quella che sembrava essere la libreria più importante di Ascoli, forse anche delle marche, di cui ora non si hanno tracce".

E quale sarebbe la vostra proposta?

"Proviamo a far valere questa proposta dal 1994, eppure sembra nessuno dalle amministrazioni voglia parlarne. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere come cittadino di Ascoli uno dei più grandi pittori del Rinascimento: Carlo Crivelli era veneziano ma ha vissuto qui, ha sposato un’ascolana da cui ha avuto anche un figlio. Quindi, a parer mio, abbiamo un debito nei suoi confronti. Le sale affrescate, nella speranza che siano rimaste integre, devono essere recuperate e devono essere aperte ad un uso pubblico, se vogliamo realmente rilanciare la città per un turismo di qualità. Il convento di San Domenico ci è sembrato il luogo più adatto per realizzare il centro di documentazione della pittura di Crivelli".

Nel concreto, a chi si rivolge?

"Come associazione siamo impegnati ora a coinvolgere tutte le persone sensibili e gli amanti dell’arte e della cultura di Ascoli per formare un movimento di opinione e un gruppo di lavoro per elaborare uno studio di fattibilità di questo centro. Siamo alla ricerca di architetti, esperti dell’arte, esperti di media, musicisti che segnalino la loro disponibilità a partecipare come volontari per elaborare insieme un progetto e trovare finanziamenti necessari. Il centro darebbe un gran prestigio ad Ascoli, e se il convento non è più disponibile troveremo altre strutture".

Ottavia Firmani