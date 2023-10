Fari puntati sulla figura di Alessandro Manzoni

Prosegue il viaggio dell’associazione ‘Il portico di Padre Brown’ dedicato a Alessandro Manzoni in occasione del centocinquantesimo anniversario della sua morte. Sabato, alle 17.30, al foyer del teatro Ventidio Basso, avrà luogo la presentazione del saggio pluripremiato dell’attrice, scrittrice e regista Eleonora Mazzoni, edito da Einaudi, ‘Il cuore è un guazzabuglio - Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni’. All’evento, organizzato in collaborazione con libreria Rinascita e Gruppo Fas, sarà presente l’autrice che restituirà un’immagine di Manzoni completamente nuova, svecchiata dalla patina polverosa, scolastica e un po’grigia e noiosa, forse ingiustamente bigotta, in cui tanta cultura laica lo ha spesso relegato. Eleonora Mazzoni descrive abilmente la complessità emotiva dello scrittore ribaltando molti luoghi comuni. Ingresso gratuito.