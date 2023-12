Fari puntati sulle frazioni. Ecomuseo a Castel Trosino

Prende forma il ‘Sensazionale park Castellano’ che vedrà l’allestimento di un ecomuseo a cielo aperto dei 5 sensi da realizzarsi all’interno del centro di educazione ambientale aula verde di Castel Trosino. Uno spazio messo a disposizione della piena fruizione turistica abbracciando tutte le sue sfaccettature: turismo sociale, turismo inclusivo e sostenibile, turismo didattico e scolastico, turismo escursionistico ed enogastronomico, turismo culturale ed artistico. Il progetto presentato farà diventare le strade ed i sentieri all’interno dell’aula verde corridoi del museo, i luoghi naturalistici sale d’esposizione, gli eventi artistici e didattici attrazioni, concretizzando così, le esperienze sensoriali tra le bellezze naturalistiche ed artistiche. Un intervento che l’Arengo ha voluto fortemente stanziando una somma di 220mila euro circa per potenziare e valorizzare una delle zone verdi più caratteristiche e suggestive situate proprio alle porte della città. Una volta ultimati i lavori previsti l’intera area sarà affidata alla parrocchia San Lorenzo Martire, alla Aps Anni Verdi e a Comete impresa sociale in virtù di una convenzione attraverso la quale riuscire a garantire la disponibilità del bene per almeno dieci anni a decorrere dalla data di ultimazione dell’intervento ed eventualmente rinnovabili.

Procede anche lo sviluppo della Ciclovia sul fiume Tronto per la quale si dovrà ricorrere ad un procedimento espropriativo per consentire al percorso di proseguire dall’area del poligono di tiro, zona villaggio del fanciullo, fino al sottopasso di via del Commercio. Qui parliamo di un intervento di 540mila euro per favorire il tratto in questione che riuscirà a sbloccarsi nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda le frazioni a Piagge invece si provvederà a demolire l’ex scuola per costruire degli alloggi sociali. La cifra stanziata per la realizzazione dell’opera è di 2,5 milioni di euro attingendo dai fondi del Pinqua da 15 milioni.

A Venagrande grazie ai finanziamenti ottenuti dal Pnrr si interverrà per la realizzazione di un ecomobility point con apposite colonnine per la ricarica di mezzi elettrici pubblici e privati per una spesa di 165mila euro. Il progetto in argomento prevede la realizzazione di una pensilina per la protezione delle biciclette elettriche durante la fase di ricarica, completamente autosufficiente in virtù dell’integrazione in copertura di moduli fotovoltaici. L’area inoltre verrà dotata di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche e la sistemazione della zona circostante. Tra gli interventi programmati nelle frazioni infine c’è anche la realizzazione della nuova fontanella a Porchiano che sarà allestita attraverso l’intervento realizzato di comune accordo con la Ciip.

Massimiliano Mariotti