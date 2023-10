Fari puntati sulle frazioni. Un percorso naturalistico da Piagge a colle San Marco

Prende forma la riqualificazione dei percorsi e degli spazi pubblici in frazione Piagge. L’Arengo è pronto ad avviare i lavori che vedranno la realizzazione del percorso ciclopedonale naturalistico di collegamento da un lato verso il centro della città e dall’altro salendo fino al pianoro di Colle San Marco. Lo sviluppo del tratto rientrerà all’interno della serie di progetti finanziati grazie al Pinqua da 15 milioni e relativo appunto alle frazioni delle cento torri. In questo caso l’intervento programmato potrà essere concretizzato con 770mila euro: 110mila saranno le risorse impiegate per il recupero degli spazi verdi e 660mila destinati allo sviluppo del percorso di collegamento ciclopedonale. Un’altra opera che rientra nella visione green della città voluta dall’amministrazione che attraverso il proprio operato sta cercando di valorizzare l’ambiente e gli splendidi luoghi caratterizzanti il capoluogo. Allo stesso tempo creando attrazioni in grado di abbracciare turisti e cittadini. Oltre a ciò, sempre a Piagge, si procederà al recupero del campo sportivo con risorse pari a 220mila euro.

Finalmente è arrivata la svolta anche per quanto riguarda l’attraversamento del Bretta a Brecciarolo. È ormai atteso a breve l’avvio del cantiere col quale l’amministrazione comunale riuscirà a risolvere una volta per tutte, e soprattutto dopo tanta attesa, l’annosa situazione in cui versava da tempo il ponte di Brecciarolo. Un problema da sempre lamentato dai residenti della frazione in una zona spesso soggetta a rischio esondazione. Lo stesso passaggio ormai da alcuni anni versava in condizioni critiche, andando incontro al serio rischio di un possibile cedimento. Tanto da finire per essere transennato e chiuso al traffico al fine di evitare danni e garantire la sicurezza. L’opera era stata sbloccata con la delibera di giunta 245 dello scorso 13 luglio, attraverso la quale era stata approvata la variante all’attraversamento del Bretta per l’importo complessivo di circa 543mila euro. Somma variata rispetto al progetto originario che risultava essere pari a 295mila euro, quindi comportando una maggiore spesa di 248mila euro. Sullo stesso verrà sviluppato anche il proseguimento del percorso ciclopedonale. L’appalto era già avvenuto nel gennaio 2022, ma poi si era fatto registrare un rallentamento per alcune differenze riscontrate dai tecnici tra gli elaborati progettuali e lo stato delle sponde del torrente a seguito del maltempo e delle precipitazioni che avevano costretto ad una rimodulazione del progetto.

