Fari su videosorveglianza e rifiuti. Polizie locali attorno a un tavolo

Grande partecipazione al convegno delle polizie locali che si è tenuto ieri nella sala Kursaal di Grottammare sul tema: "La sicurezza urbana e il ruolo della videosorveglianza nella gestione dei rifiuti".

L’incontro, che ha visto la partecipazione delle polizie locali e provinciali di Marche, Abruzzo, Molise e regioni confinanti, è stato promosso dal comune di Grottammare, dalla polizia locale coordinato dal comandante, Stefano Proietti e la Infopol di Milano che organizza la formazione delle polizie locali. Dopo il saluto del sindaco Alessandro Rocchi e del comandante Stefano Proietti, è intervenuto il relatore Domenico Giannetta, formatore e comandante di polizia locale. "Il focus del convegno è la videosorveglianza che, nella parte privata e pubblica, è entrata a pieno nel tessuto urbano, sulla privacy con cui vanno fatti i conti, le video trappole, la gestione dei rifiuti e in generale gli illeciti ambientali – ha affermato il comandante Proietti – Il relatore Giannetta è di rilevanza nazionale, attualmente comandante della polizia locale di Sulmona. Hanno aderito molte aziende di settore che producono strumentazioni elettroniche operative per le polizie locali". In merito alla situazione a Grottammare Proietti ha aggiunto: "In questo momento abbiamo più di 40 telecamere tra OCR e di contesto. Poi vi è il discorso dell’utilizzo delle video trappole in certe situazioni e questo è all’attenzione nostra e dell’amministrazione". Un incontro che tratta temi di grande attualità come ha evidenziato il comandante Domenico Giannetta: "Il tema della sicurezza urbana attanaglia tutte le città, parliamo di movida, di baby gang e di civile convivenza. Gli strumenti sono quelli del potere di ordinanza del sindaco a seguito delle recenti riforme e a questo si aggiunge la tutela ambientale, che desta qualche problema per la raccolta differenziata e gli abbandoni di rifiuti. La normativa prevede la sanzione penale anche per i singoli cittadini che abbandonano in maniera indiscriminata i rifiuti. Ora è importante trovare delle procedure operative".

Temi di grande attualità, dunque, come ha evidenziato anche il sindaco Rocchi: "Più gli impianti di videosorveglianza sono performanti e diffusi sul territorio, migliore è la sicurezza urbana. Il problema dell’abbandono dei rifiuti sta particolarmente a cure al nostro territorio".

Marcello Iezzi