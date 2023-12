Fari sul clima, gli esperti a confronto

"Cambiamenti climatici e invito alla pazienza e al rispetto, questi i temi centrali dell’evento svoltosi ieri mattina nella sala ‘Morgante’ di Casa Regina Apostolorum, ad Ascoli. L’iniziativa, promossa all’interno del progetto è stata messa in atto dalla diocesi di Ascoli e prevede, per aprile 2024, la celebrazione delle giornate Earth Day. Non il primo anno a confronto con il tema ambientalista per la diocesi, reduce da un anno ricco di appuntamenti tra i quali ‘articolo 9, Una sola terra’. Questa volta però, la vicinanza con uno degli eventi più importanti in questo settore, la cop28, ha dato lo spunto per un nuovo punto di vista: ‘di fronte ai cambiamenti climatici, dopo la Cop28, il grido della Laudate Deum’. Proprio la nuova esortazione apostolica di Papa Francesco è stata centrale nell’intervento del teologo padre Ivan Bresciani, insieme alle testimonianze dense di concretezza scientifica proposte dai docenti Massimiliano Fazzini, Marco Materazzi e Francesco Corvaro, quest’ultimo reduce proprio dall’incontro di Dubai. Ad intervenire anche il vescovo di Ascoli, mons. Gianpiero Palmieri: "Sono contento di come questo incontro abbia consentito a noi presenti di riflettere. Soprattutto sul ruolo dell’uomo, sul compito antropologico: crediamo di dover trasformare il cosmo, ma così andiamo incontro solo a sfruttamento. La lezione biblica invece ci richiede equilibrio, reso possibile solo quando si accoglie la materia reale come dono prezioso. Dobbiamo custodire la nostra casa, non solo coltivarla. Procediamo – conclude il vescovo Palmieri – attuando un atteggiamento virtuoso che blocchi il ‘super io’ nietzschiano".

Ottavia Firmani