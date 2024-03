Farmacia chiusa di sabato:: "C’è mancanza di personale"

La farmacia dell’ospedale resterà chiusa nei sabati che vanno dal 30 marzo al 30 aprile. A comunicarlo è stata la stessa Ast, con un cartello affisso davanti la farmacia, il quale peraltro specifica che per urgenze gli utenti potranno comunque rivolgersi alla farmacia ospedaliera di Ascoli. La decisione sarebbe stata presa, dicono Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci, per mancanza di personale: insomma, in un periodo di tensione altissima con l’Ast, arriva l’ennesimo episodio destinato a indurire i rapporti fra l’autorità sanitaria e la minoranza sambenedettese, che da tempo protesta a causa delle politiche regionali prese per la costa picena. "A distanza di un weekend dalla manifestazione davanti agli ospedali di San Benedetto ed Ascoli – scrivono Bottiglieri e Canducci – dove oltre ai sindacati erano presenti anche le forze del centrosinistra insieme ai rappresentanti dei Cinque Stelle, compare un avviso davanti alla farmacia ospedaliera di San Benedetto, con cui si avverte che la farmacia ospedaliera sarà chiusa il sabato mattino fino al 30 aprile. Ricordiamo che la dispensazione dei farmaci direttamente dalle farmacie ospedaliere è rivolta a pazienti con patologie croniche, con malattie rare e pazienti oncologici: la fascia fragile della popolazione".

I due del centrosinistra rammentano che il servizio farmaceutico ospedaliero è una prestazione importante proprio di sabato, in cui molti pazienti o i loro familiari non lavorano. "Invece – continuano – ora sarà aperto in orari infrasettimanali dalle 10.30 alle 12.30. Alla farmacia dell’ospedale si rivolgono non solo i sambenedettesi ma anche i cittadini dei paesi limitrofi che fanno parte del nostro distretto". Le carenze a monte, per i consiglieri, sarebbero evidenti: "Il servizio è sospeso per mancanza di personale – proseguono – non sono stati prorogati i contratti a tempo determinato a due magazzinieri a due farmacisti specializzandi, non è stata sostituita una maternità ed è assente per gravi motivi personali un ulteriore farmacista. È presente un solo farmacista che deve provvedere, oltre che alla distribuzione dei farmaci all’interno della struttura ospedaliera, anche alla distribuzione esterna, con evidente carico di lavoro per quest’ultimo. Nel frattempo venerdì viene pubblicato un bando per l’assunzione di un nuovo dirigente ingegnere clinico e per un nuovo dirigente amministrativo: probabilmente solo uno scatto di qualifica per dipendenti già assunti, visto che in quest’ultimo caso è stato appena assunto un dirigente amministrativo proveniente da altre strutture. Ne serviranno due?".

Giuseppe Di Marco