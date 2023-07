Farmacia Rosati dona un nuovo defibrillatore alla città, presentazione martedì

Un nuovo defibrillatore, dopo quello installato in piazza Arringo, al servizio di tutta la cittadinanza. La farmacia Rosati, grazie al ricavato della vendita dell’uovo di Pasqua benefico, ha acquistato il dispositivo medico e lo ha collocato all’angolo tra corso Mazzini e via del Trivio, proprio davanti al proprio punto vendita, grazie alla collaborazione con la Croce Verde di Ascoli. Martedì, alle 18, il defibrillatore verrà donato al Comune e, grazie alla presenza di esperti, verranno illustrate le modalità di utilizzo del dispositivo salvavita. Si tratta di un defibrillatore parlante, facile da usare poiché fornisce supporto durante il suo utilizzo. In caso di arresto cardiaco, il suo tempestivo utilizzo può fare la differenza per salvare la vita di una persona. La presentazione si svolgerà direttamente sul posto e dunque tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.