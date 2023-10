Farmacie comunali e spettro autistico, si cerca personale qualificato

Concorso per la copertura di un posto relativo all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. L’Arengo è alla ricerca di un farmacista a tempo pieno e indeterminato per le farmacie comunali. È stata indetta una selezione pubblica, per esami: ogni comunicazione sarà pubblicata sul portale del reclutamento del sito istituzionale, nella sezione ‘amministrazione trasparente - bandi di concorso’. Tale forma di pubblicità costituirà l’unica notifica a ogni effetto di legge, senza dover procedere ad effettuare comunicazioni individuali. I candidati, durante tutta la durata della procedura selettiva, saranno tenuti a consultare il portale web nell’indirizzo e nella sezione sopra menzionati. Il giorno, il luogo e l’orario delle prove d’esame sarà reso noto almeno 15 giorni prima. Bando, invece, per la coprogettazione di attività e interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. Grazie alla programmazione regionale rientrante nel fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, destinato ad iniziative per l’inclusione e la socializzazione riservate a persone con disturbo dello spettro autistico, l’Ambito Territoriale Sociale 21 è stato individuato quale capofila nella realizzazione a livello territoriale per favorire l’attivazione di interventi dedicati alle persone che presentano le problematiche fisiche indicate. A tal proposito è stato reso pubblico un avviso rivolto agli enti del terzo settore aggregati i quali fino al prossimo 10 novembre potranno presentare domanda a ‘protocollo@certsbt.it’.