Farmacisti e Lions in piazza del Popolo per screening gratuiti della pressione

Federfarma Ascoli, con i titolari delle farmacie del capoluogo, sarà al fianco del Lions Club Piceno per il service ‘Alta pressione’, un importante momento in cui la popolazione potrà essere sottoposta a un controllo della pressione arteriosa. Visto il successo delle passate edizioni, il Lions Club di Ascoli organizza per domani, dalle 10 alle 18, in piazza del Popolo, l’iniziativa in collaborazione con la Croce verde. Il progetto, coordinato da Domenico Delfino, cardiologo dell’ospedale di Ascoli, prevede la misurazione della pressione cardiaca e suggerimenti su come comportarsi per tutelare lo stato di salute, oltre a utili informazioni per un corretto stile di vita. Patrizia Righetti, come presidente di Federfarma Ascoli, pone l’accento sull’importanza di un momento di attenzione alla salute, e sottolinea il coinvolgimento dei ragazzi del Leo club ‘Costantino Rozzi’ che saranno presenti per la vendita delle magliette disegnate dall’artista Colella.

l. c.