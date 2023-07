Fashion Mood dà spettacolo Imprese e scuole in vetrina

Fashion Mood, l’alta moda Cna dà spettacolo sulla riviera. La grande novità di questa nona edizione, infatti, è stata rappresentata da un’inedita doppia serata, che sulla scia del successo ottenuto dall’ormai tradizionale evento in piazza Kursaal a Grottammare ha portato la creatività, il talento e il saper fare dei giovani stilisti del territorio anche in pieno centro a San Benedetto. Al circolo tennis Maggioni, Fashion Mood ha ospitato un concorso presentato dalla campionessa olimpica Elisa Di Francisca e da Marco Moscatelli e dedicato agli studenti delle scuole di moda di Marche e Abruzzo, valutati per l’occasione da una giuria composta dal sindaco Antonio Spazzafumo, dal responsabile Cna Federmoda Antonio Franceschini e da tre autentiche eccellenze della moda marchigiana: lo stilista sambenedettese Vittorio Camaiani, il vincitore dei Wedding Awards 2023 Emiliano Bengasi e “l’artigiana dei sogni” Marta Jane Alesiani. Una due giorni dedicata all’alta moda, nel segno della formazione e del ricambio generazionale, ha poi puntato i riflettori alle eccellenze del fashion piceno, protagoniste come di consueto della serata grottammarese. Strepitoso colpo d’occhio di piazza Kursaal e il trio Emma Dalla Benetta, Filippo Nardi e Marco Moscatelli alla conduzione, abiti per ogni occasione, con una particolare attenzione riservata alla linea beachwear, hanno sfilato in passerella abbinando al meglio gioielli, calzature e accessori realizzati dai grandi maestri della moda marchigiana, ambasciatori del Made in Italy conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Alta moda, ma non solo. Il successo di Fashion Mood non si basa solo sulla qualità dei capi e su un intrattenimento musicale di primo livello, impreziosito quest’anno dalle note del cantautore Piero Romitelli, ma su un grande lavoro di squadra che anche in questa nona edizione ha visto le aziende Cna del comparto beauty e comunicazione, con una nutrita delegazione di acconciatori, estetisti, fotografi e tecnici, affiancare le imprese del settore moda in due serate all’insegna del saper fare tipico del Piceno. Cna ha colto l’occasione per omaggiare con dei premi speciali alcuni tra i principali maestri dell’arte, della moda e della comunicazione che ogni giorno tengono alto il nome del Piceno: è il caso della giornalista di Sky Tg24 Daria Paoletti, della tennista Elisabetta Cocciaretto e del tecnico Simone Vagnozzi, degli orafi Cna Giuseppe Coccia e Pietro Angelini, ma anche Marta Jane Alesiani, Emiliano Bengasi e la giornalista e docente Michela Mercuri. "Lo straordinario successo è la dimostrazione che, lavorando di squadra, si ottengono sempre grandi risultati - dichiara Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli -. Anche quest’anno l’associazione e i nostri partner hanno voluto alzare l’asticella. Dal mondo delle scuole protagonista della serata di San Benedetto fino ad arrivare alle eccellenze del nostro territorio giunte ai massimi livelli, abbiamo dato vita a due serate legate da un unico filo conduttore: credere in ciò che si fa". "La mia ammirazione più sentita va alle nostre imprese, fatte da donne e uomini che quotidianamente lavorano con grande sacrificio" afferma Arianna Trillini, presidente della Cna di Ascoli.