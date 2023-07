Fashion Mood, due appuntamenti con l’alta moda firmata Cna

La Riviera delle Palme si accende con la moda d’autore degli artigiani del territorio. Due le serate allestite con la nona edizione di ‘Fashion Mood – Eccellenze in passerella’, la sfilata di moda promossa dalla Cna di Ascoli che, giovedì e venerdì sera, tornerà a mettere in mostra le splendide creazioni dei maestri piceni. "Avremo ancora una vetrina privilegiata per le nostre eccellenze del sistema moda – commenta Arianna Trillini, presidente di Cna Ascoli -. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni i nostri artigiani continuano a rappresentare un valore aggiunto per il tessuto imprenditoriale ed economico locale. Assisteremo ad un’eccezionale doppia sfilata di luglio offrendo due passerelle d’eccezione. Un aspetto innovativo sarà quello legato allo spazio che vogliamo dare ai giovani talenti. Inoltre sarà importante valorizzare i nostri prodotti per creare una vera catena del valore". "Ringraziamo le due amministrazioni di San Benedetto e Grottammare che ci hanno accolto a braccia aperte – aggiunge il direttore di Cna Francesco Balloni -. Ci saranno tante sorprese legate al mondo giovanile. I posti sono quasi sold out in anticipo, ma proveremo ad accontentare tutti". Alla realizzazione della due giorni anche la Camera di Commercio delle Marche, rappresentata dal presidente Gino Sabatini e dal consigliere Fausto Calabresi, ha fornito il suo prezioso contributo. "Ci teniamo a rinnovare il sostegno alla Cna e al settore moda – spiega il presidente -. Avere questo evento aiuta ad identificare sempre più la regione Marche in questo settore. L’attenzione portata su questo campo è molto importante. Fashion Mood è un momento importante anche a livello turistico". La prima inedita serata si svilupperà (ore 21) nel caratteristico scenario dello storico circolo tennis Maggioni con la conduzione della campionessa olimpica Elisa Di Francisca e Marco Moscatelli. "Ho seguito questa manifestazione in diverse edizioni e quest’anno l’avremo in una location bella e particolare – sostiene il sindaco Antonio Spazzafumo -. Mi fa piacere che andremo a visionare le opere dei giovani e sapete quanto vedo di buon occhio i ragazzi". Venerdì invece si tornerà nella splendida location di piazza Kursaal a Grottammare con la presenza di Filippo Nardi ed Emma Dalla Benedetta. "Sarà una vetrina per le eccellenze e gli artigiani del territorio – dichiara il primo cittadino Enrico Piergallini –, che a volte neanche noi conosciamo. Una bellissima occasione per mettersi in mostra".

Massimiliano Mariotti