‘Fashion Show’ domenica in piazza del Popolo

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli, ha ospitato la presentazione di ‘Fashion Show’: la sfilata di moda della stilista ascolana Marta Jane Alesiani che si terrà domenica alle ore 16.30 in Piazza del Popolo. Erano presenti: il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Laura Trontini, il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, la stilista Marta Jane Alesiani, Emidio Bollettini di AP Events, Cristiana Castelli, Vinicio Simonetti, Alessio Di Buò e Barbara Tannucci. "Grazie a questo evento – ha dichiarato il sindaco – per un giorno la moda si sposterà da Milano ad Ascoli. Marta Jane ha scelto infatti di tornare nel Piceno, aprendo il suo atelier a Force nel 2023, per valorizzare il territorio e nei suoi abiti predilige l’uso di materie che sostengono l’artigianalità locale. Una scelta controcorrente, in piena coerenza con la sua visione: credere nella forza creativa dei borghi, della collaborazione e del ‘fare lento’ e che le sono valsi premi prestigiosi come il ‘Woman Art Designer’, l’Ulivo d’Oro e numerose collaborazioni televisive e cinematografiche". Emozionata la stilista ha confermato: "Trasferirsi, da Milano, ad un piccolo borgo come Force – ha dichiarato la Alesiani – è stata sicuramente una scelta coraggiosa, ma della quale vado profondamente fiera. Credo nelle piccole realtà artigiane e sono certa che i Borghi torneranno a fiorire in creatività, bellezza e collaborazione, perché da soli non si va da nessuna parte". Dopo dieci anni di sfilate tra le luci della ‘Fashion Week’ milanese, Marta Jane Alesiani presenterà domenica in Piazza del Popolo la sua nuova collezione ’Full Sapiens’ in cui utilizza lini grezzi tessuti a mano, ricami nati da un anno di lavoro minuzioso, accessori in legno d’ulivo e travertino, in omaggio alla città di Ascoli. "Noi artigiani abbiamo un dovere verso le nostre origini e i nostri antenati – ha concluso Marta Jane – È arrivato il momento di portare le grandi città nella nostra terra". Il momento più atteso della sfilata sarà il lancio del Social Dress: un abito costruito come un giornale da indossare, composto da oltre 100 metri di tessuto stampato con illustrazioni e domande tratte dai diari di viaggio della designer (2012–2024). La sfilata è stata finanziata dalla stessa Alesiani con il sostegno del Bim Tronto e con un team tutto Piceno: musiche di Vinicio Simonetti, make-up e hair del Gruppo Allegra, narrazione vocale di Cristiana Castelli, video di Valerio Pallotta, fotografia di Alessio Di Buò e Barbara Tanucci, scenografia di Agostino Curti, Noemi Nespeca e dello scultore Federico Cornacchia.

Valerio Rosa