"Fatiscente il palazzo. Cantalamessa". E’ ancora tutto fermo

L’edificio Cantalamessa è lo stabile fatiscente che si trova sul lato nord della scuola dell’Infanzia di via Battisti a Grottammare – ci scrive un lettore –. E’ stato costruito negli anni ’50 con destinazione di colonia estiva del comune di Ascoli (Colonia Marina Cantalamessa). L’immobile, ora venduto a un privato, era di proprietà del comune di Ascoli. La superficie su cui poggia il palazzo, invece, è di proprietà comunale ed è indicata all’interno del Piano Regolatore Generale come ‘area per attrezzature socio-educative. Sarei curioso di sapere cosa vi sarà realizzato?".

Intanto va precisato che il palazzo Cantalamessa non è stato venduto. Il comune di Ascoli l’ha messo all’asta, ma è andata deserta. Vi è in atto la proposta di un’Associazione del terzo settore per trasformare il palazzo in Ostello per persone con disabilità. Vi è stato anche un incontro con il comune di Ascoli, ma è ancora tutto fermo, soprattutto per mancanza di finanziamenti. Aggiungiamo anche, sempre per soddisfare la curiosità, che una quindicina di anni fa un privato avrebbe voluto acquistarlo per realizzarvi appartamenti, ma il progetto naufragò perché le Ferrovie, lì accanto, non rilasciarono il nulla osta per la trasformazione.