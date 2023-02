’Fatti in casa da Benedetta’ Così il progetto investe sui ragazzi

La food blogger "della porta accanto" di milioni di italiani, Benedetta Rossi, apprezzata per la sua spontaneità in tutto quello che dice e produce, ieri è stata ospite dell’Istituto Alberghiero ’Filippo Buscemi’ di San Benedetto, diretto dalla professoressa Manuela Germani, nell’ambito dell’Offerta formativa che la scuola offre ai ragazzi. L’invito era incentrato sul progetto che la blogger, grazie ai guadagni ottenuti con i video di ’Fatti in casa da Benedetta’, ha deciso di mettere in campo investendo sui ragazzi delle scuole alberghiere del territorio, quella di Porto Sant’Elpidio e quella di San Benedetto. I primi tre ragazzi, assunti a tempo indeterminato, Daniele, Michele e Lorenzo, d’età compresa fra 20 e 22 anni, ex allievi dell’Alberghiero fermano, si sono subito integrati nella squadra, una equipe di circa 30 persone che collaborano alla realizzazione delle ricette. "Per me è stata una bella scoperta fatta prima del covid, nell’ambito del progetto ’Scuola lavoro’ con la scuola di Porto Sant’Elpidio – spiega Benedetta – Abbiamo deciso di investire su di loro. Prima abbiamo creato uno spazio-laboratorioad hoc, in cui ideare, sperimentare e realizzare ricette, poi li abbiamo formati anche per quanto riguarda la fotrografia, le riperese video, il montaggio e la pubblicazione dei testi. Devo dire che hanno imparato in fretta, perché hanno voglia di fare e soprattutto la curiosità necessaria per qesto tipo di lavoro. Adesso i ragazzi sono pronti per fare benissimo le ricette, le foto, i video e anche i testi che accompagnano i tutorial". Benedetta, che insieme al marito Marco ha creato la nuova attività, ripercorre, attraverso le domande dei ragazzi, com’è arrivata l’affermazione in questo particolare settore, dopo aver lavorato nella cucina del suo agriturismo per una quindicina di anni. "Questo progetto mi ha aiutato a superare un momento difficile della mia vita – aggiunge Benedetta – Guardando i tutorial su youtube ho iniziato a fare qualche esperimento. Ho acquistato una macchina fotografica ed ho iniziato a fare le prime ricette da postare sui social e man mano ho acquistato credibilità. Non volevo diventare famosa, anzi diventarlo per me è stato un problema che non mi faceva dormire la notte. Non è stato facile superare la popolarità. Mi chiedevo cosa sarebbe successo, con 2 milioni di follower, se avessi scritto una fesseria, magari sulla quantità di un ingrediente. Tremavo al pensiero di fare un errore".

Marcello Iezzi