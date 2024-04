Fatturati in aumento, stessi stipendi

Tante imprese attive e fatturato in aumento, però solo il 10% delle aziende ha alzato gli stipendi e quasi la metà di quelle in cerca di personale non riesce a trovare nuova forza lavoro. Questo è uno dei drammi del nostro tempo, ed emerge chiaramente dai dati marchigiani dell’Osservatorio Saie, che analizza periodicamente l’andamento e le opinioni delle aziende di produzione, distribuzione e servizi per il settore delle costruzioni. Numeri che, appunto, sembrano evidenziare un andamento a buon ritmo per il settore: il portafoglio ordini è stato giudicato adeguato dall’85% delle imprese, il fatturato del 2023 è risultato in crescita nel 52% delle aziende coinvolte, stabile per il 30%. Nell’ultimo quadrimestre poi il 47% delle imprese segna un aumento dei ricavi, mentre il 42% prevede già di chiudere l’anno in positivo. Alla luce di ciò, le aziende in cerca non mancano, visto che quelle che hanno intenzione di assumere nuovo personale si aggirano intorno al 43%, tuttavia il 45% delle intervistate fatica a trovare forza lavoro qualificata. Per sopperire alla mancanza di risorse umane, la soluzione sembra essere investire su quelle già presenti, con maggiore formazione interna. Infatti più di 6 aziende su 10 hanno dedicato dalle 10 alle 30 ore alla preparazione dei propri dipendenti. Le problematiche più sentite nel primo quadrimestre 2024? Difficoltà di assunzione, inflazione e costo del lavoro.

Ottavia Firmani