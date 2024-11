Favola nel tennistavolo. Virtus Servigliano, le Marche di nuovo in A1 dopo 27 anni

La Virtus Servigliano in serie A1 nel tennistavolo maschile è un vero miracolo sportivo. Un paese di 2.250 anime tra le otto migliori formazioni d’Italia: fari puntati anche dei media nazionali su una società che esprime la forza di un territorio intero. Per comprendere la portata del risultato sportivo basti dire che le Marche da ben 27 anni non esprimevano una società nella massima serie: l’ultima volta toccò al Gabbiano Senigallia. Marche terra di campioni e di imprese storiche nel tennistavolo con i quattro scudetti e la Coppa europea della leggendaria Vita Mirella Sant’Elpidio a Mare (1972, 1976, 1978, 1984), i due tricolori del Senigallia (1977, 1979) e le apparizioni in A1 dello Sporting Ascoli e del Cus Camerino. Ora è la volta della Virtus Servigliano che sfoggia un ruolino di 7 promozioni in 12 anni. Obiettivo stagionale: la salvezza. Non facile da raggiungere: retrocedono due formazioni su 8. L’avvio di campionato è stato subito molto positivo con la vittoria importante a Messina.

Domani la Virtus sarà impegnata in casa contro il Tennistavolo Norbello (Oristano): match in programma alle ore 18 nel palasport di Servigliano (ingresso libero). Una data da ricordare per la Virtus (prima storica partita interna in serie A1) e per l’intero movimento pongistico marchigiano. La Federazione italiana tennistavolo trasmetterà la gara Virtus-Norbello in diretta sul proprio canale streaming. A seguire, sabato 9 novembre (ore 18.30) la Virtus sarà di scena a Bagnolo San Vito (Mantova) contro la Bagnolese. Un vero e proprio tour de force. La Virtus, guidata dal tecnico Marco Faso, avrà a disposizione quattro giocatori: Danilo Faso, Adam Szudi, Ryuusei Kawakami e Nicolò Pierpaoli. Il baby Faso (14 anni) sta facendo passi da gigante: dopo aver spinto la Virtus dalla A2 alla A1, si sta confermando nella massima serie. E dopo aver ottenuto in Svezia la medaglia d’oro con la Nazionale italiana Cadetti ai recenti Campionati d’Europa è pronto a tuffarsi nelle gare di campionato. Szudi è il grande leader, la Virtus ha costruito la squadra puntando in maniera decisa sull’ungherese. La vera scommessa del club è il giapponese Kawakami, 15 anni, ribattezzato l’Ultimo Samurai del tennistavolo. Numero 2 al mondo nella categoria Under 15, Kawakami ha già preso confidenza con la realtà di Servigliano e vuol fare esperienza in Italia in vista dei Campionati del Mondo che si svolgeranno in Svezia.