Favolà, torna il festival dedicato alle fiabe

Torna FàVolà a Castorano con Cenerentola. Il Festival si terrà dal 26 al 30 aprile e regalerà ai partecipanti un viaggio all’interno della storia di Cenerentola. La fiaba è uno dei grandi classici della letteratura e della tradizione orale mondiale. Cenerentola viene raccontata dai fratelli Grimm, da Perrault e infine in Italia La Gatta Cenerentola fu narrata da Giambattista Basile 1634 e prende il nome di Zezolla. Il programma della manifestazione prevede dal 26 al 30 la mostra ‘Cenerentola in the world’, accompagnerà a scoprirne le origini di una storia che si perde nel tempo. Ci saranno 6 versioni ambientate in paesi diversi e in tempi diversi, per ognuna libri, personaggi, bambole meravigliose (con la collezione di Barbie di Rosella Iobbi), schede didattiche su gli autori, illustrazioni d’epoca, giochi, quadri e una straordinaria collezione di francobolli provenienti da tutto il mondo. Sabato 29 aprile, dalle 16 alle 18 laboratorio di pittura e infine domenica 30 aprile animazione in piazza con i personaggi della fiaba, inoltre truccabimbi, giocattoli, libri e alle 16 animazione con la fata smemorina e le sue mille bolle blu. L’evento stupirà grandi e piccini hanno detto ieri durante la conferenza stampa. L’evento prenderà il via dal 26 al 29 con visite guidate riservate alle scuole, mentre il 29 e 30 l’ ingresso sarà libero e gratuito per tutti. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Graziano Fanesi e dal vice sindaco Daniela Vittori che auspicano che questo progetto possa essere portato avanti con lo stesso entusiasmo e diventi strutturale.

Maria Grazia Lappa