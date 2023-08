"Favole e Stelle a Fermo: Fedroesopolafontaine"

Domani, con inizio alle ore 21,15, quinto appuntamento con Favole e Stelle, la stagione estiva di teatro per ragazzi e famiglie promossa per il ventiduesimo anno consecutivo dal Comune di Fermo, con la collaborazione di Proscenio Teatro e la direzione artistica di Marco Renzi. In scena la compagnia ligure Teatrino dell’erba matta, di Savona, con uno spettacolo dal titolo Fedroesopolafontaine dedicato ai primi grandi autori di favole: a Esopo, a Fedro e la Fontaine, a coloro che hanno scritto storie che sono diventate poi patrimonio dell’umanità. Chi non conosce le vicende della volpe che non arrivava a prendere l’uva o le diatribe tra la cicala canterina e la formica accorta risparmiatrice? Storie che hanno sfidato il tempo e che ancora oggi continuano ad essere raccontate e a meravigliare, autentico patrimonio dell’umanità. Nello spettacolo che vedremo a Fermo, attori e pupazzi si intrecciano e rincorrono senza fine, fino a ridarci tutta la magia e la suggestione di queste prime grandi storie. Lavoro ricco di canzoni e musiche originali, capace di interessare ogni tipo di pubblico: grandi e piccoli. L’ingresso è libero. Info: 335.5268147.