‘Febbraio d’Autore’ a Castorano. Ecco tutti gli appuntamenti

Al via ‘Febbraio d’Autore’, rassegna letteraria a cura dell’amministrazione comunale di Castorano, per tutto il prossimo mese vedrà l’amministrazione collaborare con due associazioni presenti sul territorio, ‘3sic’ e ‘Radici’. Una iniziativa fortemente voluta da Sara Ciotti (foto), consigliera comunale con delega alla cultura, con il cartellone di eventi particolarmente ricco tra presentazioni di libri e incontri con gli autori, che si terranno tutti nella biblioteca comunale di via Roma. "Un mese dedicato alla cultura – le parole di presentazione della giovane Ciotti – e alla scoperta di opere letterarie, con la partecipazione di autori locali e non solo. Un’occasione unica per esplorare storie, poesie, e tradizioni che arricchiscono il panorama culturale delle Marche". S’inizia oggi, alle 17 con la presentazione del libro ‘Castorano nei miei ricordi (1800 – 1900)’ della quasi centenaria Licia Tavoletti. Un viaggio nel passato di Castorano attraverso racconti e testimonianze dell’epoca, con la professoressa Gabriella Piccioni, presidente del Centro Studi Tradizioni Popolari a fare da moderatrice, presenti il nipote dell’autrice, Amedeo Tavoletti, e don Luigino Scarponi. La rassegna proseguirà domenica 9 febbraio alle 17 con la presentazione di ‘Le Marche sotto sopra’ a cura delle scrittrici Christina B. Assouad e Eliana Enne. Un libro che è una sorta di esplorazione delle Marche attraverso le sue città d’arte e i borghi, e che in questo suo percorso svela luoghi e tradizioni affascinanti di cui è ricca la regione. Presenti le due autrici, a moderare l’incontro sarà la professoressa Filomena Gagliardi. Domenica 16 febbraio, con inizio alle 16, sarà invece la volta della poetessa castoranese Anna Maria Fioravanti, che presenterà la sua ultima opera dal titolo ‘Poesie di un’eterna ragazza’, una raccolta che celebra l’infanzia e le emozioni del presente. Con Luca Colacito chiamato a fare il moderatore, l’incontro si avvarrà della presenza straordinaria della poetessa Maria Enrica Mori e di Danilo Amici, attore e doppiatore. La rassegna culturale castoranese si chiuderà domenica 23 febbraio (inizio 17) con il libro ‘Dendrocronologia umana’ di Sabrina Galli, una silloge poetica sul significato salvifico della poesia nella vita quotidiana, presente l’autrice insieme alla professoressa Gagliardi. A febbraio nel piccolo paese della Vallata si prevedono quattro settimane di intensi momenti di confronto culturale e di riflessione a tutto campo anche sull’introspezione umana.