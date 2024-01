’Febbre’ da avi: dai registri alle ricerche social

La caccia alle origini sembra aver contagiato tutta la popolazione ascolana, da chi chiama gli archivi e chiede registri per avere informazioni a chi si limita al semplice post sui social: i gruppi Facebook sembrano essere il terreno perfetto per queste nostalgiche ricerche. E infatti, sulle varie pagine dedicate alla città, si legge: "Ascolani, vi va di dire da quale città italiano o internazionale scrivete?" e nella pioggia di commenti appaiono località più e meno vicine. Tre giorni fa invece, viene introdotto nel dibattito un post di Alfredo Mariani che propone un sondaggio: a rispondere solo per lo più ascolani residenti in zona, ma non mancano fuori sede a Roma, Bologna, Firenze, Verona, Belluno, Losanna Svizzera e persino Dubai. Dopo aver tastato il terreno, arriva poi la fatidica domanda, posta su ‘Sei di Ascoli se…’ da Renata Ferretti: "Buongiorno gruppo, che ne pensate se facessimo una pagina o un post in cui ognuno di noi (di chi ha scelto per diversi motivi di lasciare per un periodo più o meno lungo o definitivo la nostra città) raccontasse motivazioni e perché no, una parte della propria storia di vita vissuta prima, durante e dopo tale scelta? PS oltre alle motivazioni di natura economica volevo focalizzarmi di più su un aspetto emotivo e ideologico". E così tra i commenti si legge: "I motivi possono essere tanti dal calo demografico, allo sviluppo dei paesi intorno, il terremoto che dal 2016 ha convogliato le persone sempre verso zona mare, ad un orientamento verso gli studi universitari dei giovani ed una conseguente ricerca del lavoro fuori città, perché diciamo Ascoli è una piccola città a misura d’uomo, si attraversa a piedi se uno vuole, la criminalità è ridotta. Certo il lavoro è quello che è, prima la zona industriale era piena di fabbriche, ora si tende più a fare studiare i ragazzi e non fargli fare una vita di fabbrica. E’ cambiata la mentalità delle persone, non diamo la colpa al sindaco di turno o cercare per forza il colpevole".

o.f.