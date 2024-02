Febbre da Sinner Cresce il tennis nel Piceno

Far alzare gli italiani alle 4.30 del mattino per seguire un sport meno sentito come il tennis era un’impresa riuscita davvero a pochi campioni. Il fenomeno Jannik Sinner ha riacceso la passione come ai tempi delle imperdibili discese nello sci di Alberto Tomba, oppure se vogliamo negli anni ruggenti della Ferrari guidata dal tedesco Schumacher in F1. Meglio ancora, esempio di certo più appropriato, citare l’altro campionissimo Panatta che armato di racchetta consentì al tricolore di sventolare sui gradini più alti del panorama mondiale. Dietro ai successi del 22enne c’è anche un po’ di ascolanità, grazie alla presenta del coach Simone Vagnozzi che lo segue quotidianamente ed è stato al suo fianco soprattutto dopo il terribile avvio della finale dell’Australian Open dove il russo Medvedev di portarsi subito avanti di due set a zero. In quel consulto è stato assolutamente risolutiva la lettura dell’allenatore che lo ha inviato a cambiare strategia ‘andando dietro anche sulla seconda’. Dopo il successo lo stesso Vagnozzi ha commentato: "Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Così come molte strade conducono alla vetta di una montagna, vari cammini ci consentono di arrivare alla nostra meta. Orgoglioso di viverlo con un ragazzo speciale e con compagni di viaggio eccezionali". Anche un big del tennis come Darren Cahill ha voluto tessere le lodi del coach ascolano affermando "Jannik lavora con il numero uno. Non ho mai incontrato in tutta la mia carriera un allenatore come Simone Vagnozzi". Questi successi e il fatto di aver permesso all’Italia di tornare a primeggiare nel tennis ha prodotto un effetto d’alto impatto sociale, avvicinando e appassionando un po’ tutti ad uno sport come il tennis. Gli effetti si sono avuti anche nel territorio piceno con un conseguente aumento di sportivi, giovani e adulti, che ora piuttosto che afferrare un pallone da calcio preferiscono di certo impugnare la racchetta.

Massimiliano Mariotti