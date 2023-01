Fede dei 5 Stelle: "Mille interventi grazie al Governo Conte"

"Il punto sugli interventi legati alla viabilità nel cratere sismico fatto nei giorni scorsi ad Ascoli non può che renderci soddisfatti, anche se ancora c’è molto il lavoro da fare dopo il drammatico disastro del 2016". E’ quanto afferma l’on. Giorgio Fede (M5s). "Se nelle Marche si sono potuti effettuare quasi mille interventi complessivi per una somma che supera gli 800 milioni, mi preme ricordarlo, è grazie alle risorse stanziate dai precedenti governi, in particolar modo quelli guidati da Giuseppe Conte" tiene a precisare il parlamentare grillino, lanciando poi una frecciatina al governo guidato da Giorgia Meloni. "Oggi siamo tutti felici che la giunta Acquaroli stia mettendo a terra questi fondi, non possiamo però dimenticare come in tanti anni di opposizione parlamentare Fd’I si sia talvolta opposta ai vari decreti che prevedevano stanziamenti in favore delle aree colpite da eventi sismici. Adesso è giunta l’ora di remare tutti dalla stessa parte".