Fede: "Tutelare le famiglie". Albano: "Ci siamo"

Fronte comune, contro il piano industriale presentato dalla Beko, anche dai parlamentari del Piceno, che saranno presenti oggi al Mimit accanto alle organizzazioni sindacali. Tra questi anche Giorgio Fede, onorevole del Movimento Cinque Stelle, che in realtà se la prende anche col ministro Urso. "Un accordo scritto appena nove mesi fa tra il gruppo Beko ed il Governo Meloni, nei fatti, non protegge i lavoratori ed i marchi del Made in Italy – spiega Fede –. La nuova proprietà prosegue nel suo progetto di chiudere e licenziare circa duemila dipendenti tra Comunanza, Fabriano, Siena e Cassinetta. Ed in questo incubo che incombe su lavoratori, famiglie e sui nostri territori già in difficoltà, il ministro Urso balbetta fantomatici accordi di ‘Golden Power’ per una presunta tutela delle professionalità e del know how che evidentemente non copre i lavoratori, visto come si sta comportando l’azienda. Altro che piano industriale: in pochissimi mesi hanno permesso il tentativo di acquisizione dei nostri preziosi marchi commerciali al miglior offerente senza tutelare lavoro e famiglie". "Il Governo e la Regione Marche continuano a impegnarsi con determinazione per la salvaguardia dell’occupazione in un distretto industriale fondamentale come quello di Comunanza, un’area dell’entroterra già pesantemente colpita dagli effetti del terremoto – risponde, invece, il sottosegretario al Mef, Lucia Albano –. Le istituzioni sono presenti e al fianco delle imprese e della comunità". Sull’argomento, infine, interviene anche il consigliere comunale ascolano Francesco Ameli, del Pd. "Mi piace ricordare che anche il Comune di Ascoli ha votato una mozione all’unanimità proposta dalle opposizioni, di cui sono primo firmatario, nella quale si chiedono azioni concrete al Governo – spiega Ameli –. Un segnale di compattezza ma anche di richieste specifiche come golden power, Zona Economica speciale e rifinanziamento dell’area di crisi complessa". Appuntamento oggi alle 16.30 al Mimit, dunque. Gli operai di Comunanza sperano di ricevere delle buone notizie. E, con loro, tutto il Piceno.

Matteo Porfiri