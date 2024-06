Federica e Silvia saranno le castellane: "Emozionatissime"

Svelati i nomi delle castellane per le due edizioni della Quintana di luglio e agosto a Castel di Lama. Saranno Federica Calvaresi e Silvia Ciabattoni: la prima per l’edizione di luglio, mentre la seconda per quella di agosto. Il nome delle due affascinanti lamensi è emerso a seguito di una manifestazione di interesse che era stata indetta dal Comune. "Lo scorso aprile – ha detto il sindaco Mauro Bochicchio – avevo chiesto alle donne di Castel di Lama di manifestare esplicitamente il loro interesse a rappresentare Castel di Lama nel corteo della Quintana. L’iniziativa ha registrato un buon successo, tanto che 17 nostre concittadine hanno manifestato la loro disponibilità. La scelta è ricaduta sulle persone che in passato hanno mostrato interesse e si sono prodigate per la riuscita della rievocazione storica lamense. In realtà tra le tante candidate ve ne erano altre, che avevano curriculum similari a quello di Federica e Silvia e che avrebbero meritato la stessa occasione. A loro dico che ci saranno altre opportunità e soprattutto faccio una raccomandazione: continuate ad aiutarci a fare crescere la nostra rievocazione. Vi aspetto numerosi alla Quintana a tifare le nostre Castellane". "Sono molto felice di essere stata scelta" ha commentato Federica, 25 anni. Emozionatissima anche Silvia Ciabattoni, 48 anni, titolare del negozio di parrucchieria Vanity a Castel di Lama. "Sono pronta per questa straordinaria avventura che affronterò con determinazione e orgoglio". Non resta che aspettare il debutto delle due splendide castellane.

m.g.l.