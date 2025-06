Federico Buffa oggi al PalaRozzi porta in scena. La Milonga del Futbol

Appuntamento da non perdere questo pomeriggio al PalaRozzi di Folignano dove alle 18 Federico Buffa illustrerà il suo libro ‘La Milonga del Futbol’ nel corso della 31ª edizione di ‘Librarte Festival-La fiera del Libro’. Buffa, giornalista e volto televisivo di Sky, famoso ‘storytelling’, darà il via alla serie di incontri in programma per ‘Librarte Festival’. Il suo libro ‘La Milonga del Futbol’ è un viaggio tra storie, calcio e musica.

Una narrazione coinvolgente, accompagnata dalle suggestive atmosfere della ‘milonga’ (il luogo dove si balla il tango), che trasforma il campo da gioco in un palcoscenico di emozioni. Buffa divagherà anche sul legame del calcio argentino con la città di Ascoli e l’Ascoli Calcio: da Pedro Troglio a Hugo Maradona, dal portiere Sebastian Cejas a Patricio Josè Hernandez fino all’attuale Marcos Curado e all’allenatore della Primavera Cristian Daniel Ledesma. Insomma, da non perdere.

Valerio Rosa