Federico Mazzarani: Stagione di Successo all'Atletico Ascoli con Gol Decisivi

Tra i calciatori dell’Atletico Ascoli che hanno avuto il miglior rendimento stagionale c’è sicuramente il difensore romano Federico Mazzarani. Classe 2000, nella sua prima stagione ha messo a referto 28 presenze, 2 assist e il preziosissimo gol nella trasferta di Tivoli. Quest’anno le presenze sono state 32 con il gran gol realizzato a L’Aquila di testa su azione da calcio d’angolo. La sua specialità.

Cresciuto nella Primavera della Ternana con cui ha esordito in Serie C nella stagione 2018-19, ha poi giocato sempre in C con la Pistoiese prima e poi con la Pro Sesto prima di accettare nel 2023 la proposta dell’Atletico Ascoli di scendere in Serie D. Difensore di sicuro affidamento può anche giocare da terzino destro e il suo rendimento è sempre elevato.

La scorsa estate rimase in bianconero con grande piacere dichiarando che erano state diverse le cose che lo avevano convinto a rimanere: "Prima su tutte è stata la fiducia che mi hanno trasmesso il direttore Marzetti e il mister Seccardini – aveva dichiarato il forte difensore centrale – poi il rapporto con tanti compagni che sono rimasti e con i quali si è creato un grande legame sia fuori che dentro al campo ed infine la serietà su cui si fonda questa società grazie anche alla passione che ci trasferisce il nostro presidente. Fin da subito mi sono sentito parte integrante di questa società, che mette al primo posto l’individuo e solo successivamente il calciatore.

Nel mio primo campionato con l’Atletico Ascoli abbiamo vissuto una crescita esponenziale, passando dall’ultimo posto alla concreta possibilità di raggiungere i playoff. Quest’anno il campionato è stato più complicato, ma ci siamo salvati in anticipo e credo ci sia soddisfazione in tutti. Non posso quindi che esprimere la mia gratitudine verso tutte le persone meravigliose che ho incontrato in questi mesi".

Insomma, Federico Mazzarani sembra decisamente pronto per rimanere ancora una stagione in bianconero.

Valerio Rosa