Federico Poggipollini domani a LeArti

Domani dalle 15 la Scuola di Musica LeArti di Ascoli ospiterà Federico Poggipollini, uno dei più grandi chitarristi e musicisti italiani. Un’occasione importante per tutti gli appassionati di musica e per chi desidera approfondire il proprio percorso artistico. Poggipollini condividerà la sua esperienza, il suo approccio alla musica e tantissimi consigli pratici su come affrontare la carriera musicale. Domenica 9 febbraio dalle ore 15 è in programma un ‘viaggio’ con Luciano Zanoni nelle competenze sviluppate attraverso la gestione dei setup utilizzati nelle ultime 5 edizioni del Festival di Sanremo e nei grandi eventi live come pianista di Riccardo Cocciante e tastierista di Fiorella Mannoia. L’ultimo dei tre appuntamenti straordinari è in programma domenica 23 febbraio con il batterista Matteo Locati. Info e prenotazioni allo 0736 262826 (anche su WhatsApp).