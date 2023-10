Fegato, reni e cornee: sesto prelievo di organi

Sesto prelievo di organi all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, mai così tanti in un anno, che non è ancora terminato. Nella serata di martedì scorso è stato eseguito un prelievo multiorgano, di fegato e reni, che sono stati immediatamente trapiantati su pazienti in lista di attesa presso il Centro Trapianti di Torrette e il Centro Trapianti di Padova. Le cornee sono state inviate alla banca dei tessuti di Fabriano per la loro conservazione e futuro utilizzo. Il prelievo, da una donna ricoverata in Rianimazione, è stato possibile grazie alla professionalità di tutto il personale sanitario coinvolto ed all’applicazione della legge che disciplina i trapianti d’organo essendo, in questo caso specifico, assenti i familiari aventi diritto. I sanitari, a ogni modo, hanno proceduto informando e condividendo ogni passaggio della scelta del percorso con i congiunti presenti. L’attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del Crt Marche di Ancona, del Nitp di Milano, dell’Anatomia Patologica del Mazzoni di Ascoli e tutto il personale sanitario del Presidio Ospedaliero di San Benedetto (Neurologia, Rianimazione, Blocco Operatorio, Consulenti specialisti, Laboratorio analisi, Radiologia) che ha efficacemente gestito la lunga procedura. Grazie anche a questa donazione altre persone gravemente malate potranno avere una nuova speranza di vita.