"Felici di questo successo. Ma aspettiamo ancora notizie sulla Bolkestein"

La riconferma della Bandiera Blu è accolta con soddisfazione dai concessionari di spiaggia che, a ogni modo, guardano agli sviluppi della Bolkestein. "E’ sempre un risultato importante vedere la bandiera Blu sventolare nei nostri stabilimenti balneari. Posso dire che una parte del merito è anche nostra per l’accoglienza che ogni anno riserviamo ai nostri clienti e la testimonianza è l’aumento costante del flusso turistico sulla nostra Riviera delle palme, da San Benedetto a Cupra Marittima. Ci siamo sempre adeguati alle indicazioni che negli anni ci sono state date, in particolare nella realizzazione di servizi da offrire ai clienti, vedi il caso dei bagni, per fare un esempio. Adesso però vorremmo avere la certezza sul nostro futuro per migliorare ulteriormente l’offerta turistica. Voglio ricordare che siamo fermi da almeno 15 anni. Se riuscissimo a risolvere la questione della Bolkstein scatterebbero subito nuovi investimenti, si andrebbe a sollecitare un nuovo piano di spiaggia adeguato ai tempi per continuare ad offrire ai bagnanti servizi e un’acqua cristallina. Dunque aspettiamo risposte per continuare" Di questo si parlerà lunedìallo chalet Stella Marina con il giornalista Francesco Amodeo. L’incontro pubblico è organizzato dall’ITB e dal movimento Noi agricoltori e pescatori. "Chiedo all’Europa il rispetto delle leggi italiane – esordisce Pietro Aureli presidente dell’associazione Cupramare Balneari - Nessun governo si è assunto l’impegno di modificare il codice della navigazione". Pietro Aureli fa poi riferimento a quanto sta accadendo in alcune parti della Penisola, dove il Tar di Bari ha confermato la proroga al 2033 per i 21 stabilimenti balneari di Trani. "Nonostante ciò resta l’indeterminatezza del futuro in attesa che l’Europa decida in merito – aggiunge Pietro Aureli - Ad oggi ancora l’Europa interviene a piè pari sulle leggi italiane in base alle quali sono stati realizzati importanti investimenti. Tornando alla Bandiera blu dico che è un segno dell’importanza del turismo italiano nel rispetto dell’ambiente e accoglienza dei turisti e noi ne siamo una parte integrante".

ma. ie.