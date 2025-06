Felino in campagna e ricerche: "No ad allarmismi"

Terza segnalazione, nelle campagne picene di Venarotta, per lo ‘strano’ felino che sta tenendo in apprensione la popolazione. Ieri mattina, infatti, l’animale è stato di nuovo avvistato da un residente nella frazione di Galligiano ed è stato anche immortalato in un video consegnato ai carabinieri forestali e ai veterinari dell’Ast.

Il tutto, tra l’altro, all’indomani dell’assemblea pubblica che il sindaco venarottese Fabio Salvi ha tenuto con numerosi abitanti della zona. Una vicenda, quella relativa al felino, cominciata a fine maggio, con la prima segnalazione fatta da un residente sempre di Galligiano, alla quale seguirono commenti ironici e ‘post’ di scherno sui social. Alcuni anche fin troppo pesanti. Poi, più nulla. Fino a sabato scorso, quando è arrivata una seconda segnalazione da parte di un residente di Mozzano. E, ieri mattina, il terzo avvistamento. Carabinieri forestali, Polizia Provinciale e i veterinari dell’Ast sono subito arrivati sul posto, ieri, e con l’ausilio di un drone hanno cominciato a scandagliare la zona per individuare l’animale. Operazioni che, con ogni probabilità, proseguiranno anche oggi. "In questo momento non vogliamo creare panico e la popolazione deve restare tranquilla – ha detto il sindaco Salvi alla riunione con i cittadini – . E’ raccomandabile, però, non avventurarsi, da soli, in zone isolate e avere la massima prudenza".

Intanto si cerca di capire quale animale possa essere: alcuni indizi potrebbero portare anche al Savannah, un ibrido tra gatto domestico e arval, che purtroppo va di moda come capita a volte a razze di cani e gatti magari diventati famosi perché usati in film e pubblicità.