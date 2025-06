Felino misterioso nelle campagne, continua la ricerca dell’animale

Nella notte tra mercoledì e giovedì grazie all’installazione di fototrappole e all’utilizzo di droni muniti di termocamere, è stata rilevata una traccia termica presumibilmente compatibile con il tipo di animale segnalato. Il personale del servizio veterinario dell’Ast è al lavoro per raccogliere eventuali altri reperti da potere esaminare. E’ stato anche deciso di coinvolgere i referenti nazionali di Ispra ambiente, competenti in materia di animali selvatici.

"I sopralluoghi e i rilievi effettuati, in collaborazione con i carabinieri per la tutela forestale, la polizia provinciale e i volontari dell’associazione Urca Marche – spiega l’Ast in una nota - hanno consentito di raccogliere alcune evidenze della possibile presenza del felino. Sono state infatti individuate un paio di orme compatibili con le segnalazioni, è stato acquisito materiale fotografico e videografico e sono stati raccolti escrementi per le indagini di laboratorio".

Matteo Porfiri