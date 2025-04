Femminicidi, papà Rea: "Provo tanta rabbia"

"Provo una rabbia che mi fa impazzire quando penso che tra due anni quell’essere immondo sarà fuori dal carcere e potrà ricominciare una vita nuova, mentre mia figlia non c’è più". A dirlo, intervistato nei giorni scorsi dal Corriere della Sera, Gennaro Rea, il papà di Melania, uccisa con 35 coltellate il 18 aprile di 14 anni fa dal marito a Colle San Marco. Il femminicidio compiuto nel Piceno dal caporalmaggiore Salvatore Parolisi, in tempi in cui non si usava ancora la parola femminicidio, è tornato tristemente di attualità negli scorsi giorni. Non solo perché, nonostante le centinaia di vittime per mano di mariti, compagni o ex, la situazione della violenza di genere sembra non riuscire a migliorare. Ma in particolare per le motivazioni della sentenza su Giulia Cecchettin in cui al suo killer, Filippo Turetta, non è stata riconosciuta la crudeltà per le 75 coltellate inferte sul corpo della poveretta: per i giudici, il numero di colpi è dovuto al fatto che l’imputato aveva agito con inesperienza e inabilità.

"La cosa che mi manda in bestia – ha spiegato ancora il papà di Melania al Corsera – è pensare che in 14 anni non sia cambiato nulla e che la morte di mia figlia non sia servita. Tutti i giorni leggo di donne uccise da uomini e penso che succeda perché non c’è certezza della pena, perché chi meriterebbe l’ergastolo esce dal carcere dopo pochi anni magari per buona condotta. Quale buona condotta? Chi ha ucciso in modo atroce una donna come ha fatto Parolisi, colpendola davanti alla loro bimba di pochi mesi, deve stare in galera a vita".

E aggiunge: "Quell’essere sarà presto fuori e potrà ricostruirsi una vita. Quello che ha fatto, alla fine, sarà per lui solo una parentesi. Io invece non ho più una figlia e Vittoria non ha più una madre. E sarà per sempre". Poi attacca: "Non merita nessuna comprensione. Non ha mai scritto una lettera per chiedere perdono, non ha mai chiesto informazioni su sua figlia. Non sa nulla di come è cresciuta, di come è oggi. Che padre è colui che neppure ha la curiosità di sapere come è sua figlia? Qui non troverà mai porte aperte al perdono".

Anche il fratello di Melania, Michele, nei giorni scorsi al Carlino aveva raccontato tutto il suo dolore, soprattutto alla luce delle motivazioni per la sentenza di Turetta: "In questi giorni io e la mia famiglia abbiamo rivissuto quei momenti. Non capisco questa motivazione: come si fa a dire che 70 coltellate non sono sinonimo di crudeltà, addirittura giustificandole perché ’non esperto’ l’omicida… Siamo vicini alla famiglia di Giulia costretta a sentire parlare di ’inesperienza’ di chi ha ucciso la ragazza. Capiamo profondamente cosa stanno provando"..

Eleonora Grossi