Femminicidi, si parte dai giovani

La campagna informativa contro la violenza di genere Lo sai che… riparte dai più giovani: grazie alla collaborazione tra comune di Grottammare e dirigenza dell’Istituto Fazzini/Mercantini. Il prossimo rilascio di manifesti murari (70x100) previsto a febbraio conterrà le risposte ai quesiti avanzati dagli studenti. La raccolta delle domande/dubbi/curiosità era stata avviata nei mesi scorsi in forma anonima. Le domande sono state sottoposte a esperti che hanno fornito i contenuti per realizzare gli 8 manifesti del 2024, da affiggere per tutta la città con un primo blocco a febbraio e un secondo ad aprile. Tra i contenuti delle prossime affissioni: l’indicazione del numero telefonico antiviolenza e stalking 1522, la rappresentazione dei gesti in codice per chiedere aiuto, la localizzazione dei centri antiviolenza sul territorio provinciale, i servizi offerti dai consultori familiari e informazioni di tipo legale.