Femminicidio di Ripaberarda. Emanuela ammazzata di botte. Il marito davanti al giudice

Una tragedia annunciata, maturata tra le mura domestiche e culminata in una notte di orrore. Così è finita la vita di Emanuela Massicci, uccisa il 19 dicembre 2024 a Castignano, nella frazione di Ripaberarda, dal marito Massimo Malavolta, oggi in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato, conseguenza dei reati di maltrattamenti, lesioni e tortura. Di questa terribile vicenda si occuperà giovedì il giudice delle udienze preliminari di Ascoli a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura.

Secondo la ricostruzione della magistratura, Emanuela ha vissuto per mesi un incubo fatto di percosse, umiliazioni e privazioni, sotto gli occhi dei due figli piccoli. I segni delle violenze erano visibili da tempo, ma nessuno è riuscito a salvarla. L’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ascoli, con il supporto del Ris di Roma e della Medicina Legale, ha delineato un quadro agghiacciante di soprusi sistematici culminati nell’omicidio.

Gli inquirenti contestano a Malavolta, difeso dall’avvocata Saveria Tarquini, una serie di aggravanti: la crudeltà, i futili motivi, la minorata difesa della vittima e l’avere agito in danno della moglie, ormai segregata e incapace di chiedere aiuto. L’uomo, riconosciuto capace di intendere e di volere, avrebbe iniziato a infierire su Emanuela già da gennaio 2024, picchiandola brutalmente, privandola del telefono e del denaro, e isolandola da familiari e amici.

Le violenze si sono intensificate all’inizio di dicembre 2024, quando la donna – ridotta allo stremo – non riusciva più nemmeno a parlare o muoversi. Costretta ad abbandonare il lavoro per le ferite, veniva tenuta chiusa in casa mentre il marito continuava a colpirla con ferocia. Nei giorni immediatamente precedenti la morte, le aggressioni si erano fatte quotidiane: Emanuela veniva picchiata fino a sanguinare, mentre sul letto matrimoniale era stato trovato persino un machete.

La notte tra il 18 e il 19 dicembre 2024 segna l’apice della violenza: ore di torture e botte che hanno condotto la donna a una lenta agonia. I figli piccoli, testimoni inconsapevoli di mesi di orrore, sono oggi affidati ai nonni materni. L’inchiesta consegna un quadro giudiziario e umano devastante, che solleva interrogativi profondi: come è stato possibile che nessuno sia riuscito a fermare quell’inferno? Una domanda che resta sospesa, insieme al dolore per una vita spezzata dalla violenza domestica.

Peppe Ercoli