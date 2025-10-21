Femminicidio di Ripaberarda. Emanuela ammazzata di botte. Il marito davanti al giudice

Giocate a pallone
CronacaFemminicidio di Ripaberarda. Emanuela ammazzata di botte. Il marito davanti al giudice
21 ott 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
Massimo Malavolta comparirà nell’aula del gup giovedì, dopo la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio pluriaggravato, lesioni e tortura avanzata dalla Procura.

Per approfondire:

Una tragedia annunciata, maturata tra le mura domestiche e culminata in una notte di orrore. Così è finita la vita di Emanuela Massicci, uccisa il 19 dicembre 2024 a Castignano, nella frazione di Ripaberarda, dal marito Massimo Malavolta, oggi in carcere con l’accusa di omicidio pluriaggravato, conseguenza dei reati di maltrattamenti, lesioni e tortura. Di questa terribile vicenda si occuperà giovedì il giudice delle udienze preliminari di Ascoli a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura.

Secondo la ricostruzione della magistratura, Emanuela ha vissuto per mesi un incubo fatto di percosse, umiliazioni e privazioni, sotto gli occhi dei due figli piccoli. I segni delle violenze erano visibili da tempo, ma nessuno è riuscito a salvarla. L’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ascoli, con il supporto del Ris di Roma e della Medicina Legale, ha delineato un quadro agghiacciante di soprusi sistematici culminati nell’omicidio.

Gli inquirenti contestano a Malavolta, difeso dall’avvocata Saveria Tarquini, una serie di aggravanti: la crudeltà, i futili motivi, la minorata difesa della vittima e l’avere agito in danno della moglie, ormai segregata e incapace di chiedere aiuto. L’uomo, riconosciuto capace di intendere e di volere, avrebbe iniziato a infierire su Emanuela già da gennaio 2024, picchiandola brutalmente, privandola del telefono e del denaro, e isolandola da familiari e amici.

Le violenze si sono intensificate all’inizio di dicembre 2024, quando la donna – ridotta allo stremo – non riusciva più nemmeno a parlare o muoversi. Costretta ad abbandonare il lavoro per le ferite, veniva tenuta chiusa in casa mentre il marito continuava a colpirla con ferocia. Nei giorni immediatamente precedenti la morte, le aggressioni si erano fatte quotidiane: Emanuela veniva picchiata fino a sanguinare, mentre sul letto matrimoniale era stato trovato persino un machete.

La notte tra il 18 e il 19 dicembre 2024 segna l’apice della violenza: ore di torture e botte che hanno condotto la donna a una lenta agonia. I figli piccoli, testimoni inconsapevoli di mesi di orrore, sono oggi affidati ai nonni materni. L’inchiesta consegna un quadro giudiziario e umano devastante, che solleva interrogativi profondi: come è stato possibile che nessuno sia riuscito a fermare quell’inferno? Una domanda che resta sospesa, insieme al dolore per una vita spezzata dalla violenza domestica.

Peppe Ercoli

© Riproduzione riservata

OmicidioViolenza