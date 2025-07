Femminicidio di Ripaberarda. Malavolta e l’uso di cocaina: trovate tracce anche sulla vittima

Le analisi di laboratorio non hanno trovato cocaina solo nei peli, nelle urine e nel sangue analizzato al momento del fatto su Massimo Malavolta, ma anche sulla moglie Emanuela Massicci, la donna che la notte del 19 dicembre scorso a Ripaberarda l’uomo ha ucciso, massacrandola di botte.

Proprio alla luce di quanto emerso il procuratore Umberto Monti ha preso ulteriore tempo per redigere il capo d’imputazione definitivo e firmare l’avviso di chiusura delle indagini. Vuole ulteriori approfondimenti su questo aspetto delicato che certamente non alleggerisce la posizione dell’indagato ma, anzi, potrebbe addirittura aggravarla ulteriormente se emergesse che la moglie è stata in qualche modo costretta ad assumere cocaina la notte in cui è stata uccisa o perfino in precedenza. Il quadro accusatorio contro Malavolta risulta ulteriormente appesantito dal racconto dei due figli piccoli, ascoltati con tutte le cautele del caso: un racconto crudo, fatto di violenza e prevaricazione in ambito familiare. Malavolta è tuttora in carcere.

La perizia a cui è stato sottoposto in sede di incidente probatorio ha escluso l’incapacità di intendere e di volere al momento di uccidere la moglie e che è in grado di sostenere un processo. L’accertamento peritale, disposto dall’ex gip Annalisa Giusti, si è concluso con la considerazione dei periti che al momento del fatto Malavolta non soffriva di alcuna patologia mentale in grado di inibire l’autodeterminazione: sapeva quello che faceva mentre infieriva sulla moglie agonizzante.

A provocare il decesso di Emanuela Massicci è stata la copiosa perdita di sangue a seguito delle fratture al naso, costole e ulna, oltre a tumefazioni in molte parti del corpo. L’agonia potrebbe essere stata lunga, provocata da un’anemia, col marito presente e che solo a decesso avvenuto ha dato l’allarme, molte ore dopo l’aggressione. Con l’ulteriore accertamento disposto dal pm Monti si cercherà di capire se anche la vittima avesse assunto cocaina e in quale momento di quella terribile notte, mentre i figli della coppia dormivano in una stanza a fianco a quella dove si è consumata la tragedia.