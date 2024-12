Femminicidio oggi, uccide la moglie a coltellate davanti ai figli. La diretta

Castignano (Ascoli Piceno), 19 dicembre 2024 – Ha ucciso la moglie, Emanuela Massicci, 45 anni aggredendola col coltello davanti ai figli di 5 e 10 anni, poi ha tentato il suicidio con la stessa arma. Tragedia questa mattina, in un appartamento dell’osteria del Pelo, a Ripaberarda, frazione di Castignano (Ascoli Piceno).

L’allarme è scattato poco prima delle 7. Massimo Malavolta, 48 anni, si trova attualmente piantonato in ospedale. La moglie, una maestra, è morta a seguito delle coltellate che il marito le ha inferto. Al momento della tragedia in casa erano presenti anche i figli della coppia. In paese rabbia e disperazione: “Andava fermato prima”

Ignote le cause della lite sfociata nell’omicidio.Indagano i carabinieri. Sul posto anche il capo della Procura, Umberto Monti.

La casa teatro della tragedia a Ripaberarda, frazione di Castignano (Ascoli Piceno). Il marito avrebbe ucciso la donna a coltellate poi avrebbe tentato di togliersi la vita