Il femminicidio di Ripaberarda: Malavolta, esame al cervello per cercare danni da cocaina

Ascoli, 13 settembre 2025 – Sarà sottoposto a risonanza magnetica cerebrale Massimo Malavolta, l’uomo che il 19 dicembre 2024 ha ucciso la moglie Emanuela Massicci nell’abitazione di famiglia a Castignano. L’accertamento medico è stato chiesto dall’avvocata Tarquini ed è volto ad accertare se l’assunzione di cocaina da cui il suo assistito era dipendente, ha provocato malformazioni al cervello, condizionando il comportamento dell’omicida di Castignano.

La Procura di Ascoli ha dato l’assenso all’accertamento, va ora individuata la struttura sanitaria dove effettuare l’accertamento per il quale l’avvocato Tarquini vorrebbe fosse utilizzata ’RM a 3 Tesla’ che è una risonanza con un campo magnetico di 3 Tesla, che produce immagini ad alta risoluzione e dettaglio anatomico, permettendo diagnosi più precise e precoci. La magistratura contesta a Malavolta l’omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura; aggravato in quanto commesso in danno della propria moglie, nell’ambito del delitto di maltrattamenti, perpetrato con crudeltà, per futili motivi e profittando di una situazione di minorata difesa della moglie che sarebbe stata torturata anche nei dieci giorni precedenti alla notte in cui è stata uccisa: circostanza di cui il marito dovrà rispondere.

All’uomo sono contestati anche i maltrattamenti che avrebbe commesso a partire dal gennaio/febbraio 2024, aggravati in quanto avvenuti anche in presenza dei figli minori. Imputate anche per questo reato le aggravanti dei futili motivi, della crudeltà e, nell’ultimo periodo, anche profittando di una situazione di minorata difesa della moglie, resa ormai del tutto incapace di difendersi o chiedere aiuto, tenuta segregata in casa, incapace anche di parlare e muoversi autonomamente. Malavolta deve rispondere inoltre di lesioni plurime (anche fratture) procurate alla vittima con strumenti da punta e da taglio in varie parti del corpo: volto, testa, collo, braccia, addome, gambe, parti intime: lesioni aggravate dall’essere state commesse in danno della moglie, in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, per futili motivi e con crudeltà. Da gennaio 2024 Malavolta ha iniziato a infierire sulla moglie senza pietà. Fino al tragico epilogo pochi giorni prima di Natale.