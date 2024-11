Femminismo e libertà: nasce l’associazione ’Altro orizzonte’

L’incontro, dedicato alla libertà e all’emancipazione femminile, tenutosi domenica nella sala del consiglio comunale di Grottammare ha visto anche il lancio ufficiale dell’associazione ’Altro orizzonte’, segnando un nuovo capitolo di impegno civico e culturale per la comunità. Nel corso dell’evento, moderato dal dottor Antonello Maraldo, vicepresidente dell’associazione, sono stati presentati i soci fondatori: Simone Incicco (presidente), Laura Rosati (segretario), Emanuele Rivosecchi (tesoriere), e i soci Roberto Pazzi, Tonino Pignotti, Samuele Castelletti ed Emanuele Santori. Sotto il titolo evocativo ’Libere di Essere: Dalle prime battaglie alle 21 madri costituenti’, l’incontro ha ripercorso momenti storici cruciali per il progresso femminile, dall’attivismo per il diritto al voto alla nascita della Repubblica Italiana. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Rocchi e della presidente della Consulta Comunale, Lina Lanciotti, che hanno espresso sostegno e incoraggiamento all’associazione ’Altro orizzonte’. A seguire, vi è stato l’intervento di Maria Antonietta Lupi, vicepresidente della Commissione pari opportunità della Regione Marche.