Fenomeno ’hikikomori’, se ne parla in sala consiliare

Starsene in disparte, un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani al quale l’AST Ascoli e la città di Grottammare dedicano l’evento di sensibilizzazione e prevenzione in programma domani, ore 17,30, nella sala consiliare. Organizzato insieme all’associazione Hikikomori Italia, l’incontro si intitola "Quando ci si ritira dal mondo: parliamo insieme di Hikikomori". La cittadinanza è invitata a partecipare. "Hikikomori", termine giapponese che significa "stare in disparte", viene utilizzato per indicare chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, alle volte anni. Rinchiusi nella propria abitazione, evitano qualunque tipo di contatto diretto con il mondo esterno. Gli Hikikomori sono soprattutto giovani tra i 14 e i 30 anni, maschi nel 70-90% dei casi. In Italia, soprattutto a seguito della pandemia che ha estremizzato il problema, l’attenzione nei confronti del fenomeno sta aumentando: non ci sono ancora dati ufficiali, ma si stima ci siano circa 100.000 casi. La dottoressa Lucia Callarà psicoterapeuta dell’associazione Hikikomori Italia interverrà a Grottammare insieme al dottor Enrico Paolini del Dipartimento di salute mentale dell’AST Ascoli Piceno e alla dottoressa Ludovica Dell’Avvocato psicologa.