Feralpisalò al fianco dell’Avis Maglie donate prima del match

Scende in campo la solidarietà, tra Avis e Feralpisalò. L’Avis Comunale di Ascoli ha aderito con entusiasmo al progetto della squadra di calcio Feralpisalò ’Darei tutto per te’. Da sempre l’Avis è vicina al mondo dello sport, simbolo di uno stile di vita sano e colmo di valori che sposano perfettamente la causa avisina. In merito a questo, e anche per la bellezza dell’iniziativa, l’associazione ascolana è lieta di collaborare con Feralpisalò che milita per la prima volta in serie B e ha deciso di celebrare la promozione con questo progetto di promozione della donazione del sangue che sarà proposto su tutte le piazze dove la squadra sarà impegnata. Nel dettaglio la squadra ha consegnato all’Avis, poche ore prima dell’inizio della sfida con l’Ascoli, due delle loro maglie ufficiali. La prima è stata già donata, nel corso della stessa cerimonia di consegna, a Francesco Fioravanti, un giovanissimo (2005) scelto fra coloro che recentemente avevano eseguito la loro prima donazione di sangue, mentre la seconda sarà estratta tra i donatori attivi; certamente un dono gradito per i tanti appassionati di calcio. "Un progetto che unisce sport e solidarietà che siamo fieri di portare avanti" dice la presidente dell’Avis Maria Pia Mancini, che aggiunge: "Faccio i complimenti alla società Feralpisalò per avere avuto questa idea e per averla concretizzata in nome di valori concreti. L’intento e la speranza è che sempre più persone si avvicinino all’Avis".